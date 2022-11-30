Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко під час онлайн-брифінгу розповів, скільки відпочиватимуть учні. Також назвав точні дати початку та закінчення зимових канікул у полтавських школах.

Важливо Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

Коли зимові канікули у школах Полтави

Взимку школярі у Полтаві відпочиватимуть упродовж 16 днів. Канікули ж у навчальних закладах триватимуть із 24 грудня до 8 січня,

– повідомив Пархоменко.

Директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський при цьому уточнив, що тривалість канікул школи Полтави визначають самостійно. При цьому нагадав, що протягом навчального року має бути 30 днів канікул. Їх розподіляють на осінь, зиму та весну.

До речі, визначилися із графіком не усі громади Полтави.

Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України

Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня. Дати канікул кожна школа встановлює самостійно. Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні. Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.

Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.

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