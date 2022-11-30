Опісля харківські школярі підуть на зимові канікули. Директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко розповіла, скільки діти відпочиватимуть від навчання.

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Коли канікули у школах Харкова

Поки у міській раді не бачать необхідності робити канікули тривалими, як у Києві.

Канікули у харківських школах триватимуть до 15 січня. Другий семестр розпочнеться 16 січня 2023 року,

– повідомила Деменко.

У київських школах, до слова, зимові канікули триватимуть місяць – із 25 грудня до 25 січня. Натомість літні канікули скоротять. Таким чином у Києві планують заощаджувати на опаленні навчальних закладів.

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