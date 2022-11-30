Опісля харківські школярі підуть на зимові канікули. Директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко розповіла, скільки діти відпочиватимуть від навчання.
Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі
Коли канікули у школах Харкова
Поки у міській раді не бачать необхідності робити канікули тривалими, як у Києві.
Канікули у харківських школах триватимуть до 15 січня. Другий семестр розпочнеться 16 січня 2023 року,
– повідомила Деменко.
У київських школах, до слова, зимові канікули триватимуть місяць – із 25 грудня до 25 січня. Натомість літні канікули скоротять. Таким чином у Києві планують заощаджувати на опаленні навчальних закладів.
До теми Коли школярі Києва підуть на зимові канікули і скільки відпочиватимуть: назвали дати
Коли школярі на Харківщині матимуть відпочинок від навчання
- У Харківській ОВА повідомили, що зимові канікули у школах області розпочнуться 26 грудня 2022 року та триватимуть до 8 січня 2023 року.
- У 7 громадах Харківщини зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року. Таке рішення ухвалили місцеві ради в Солоницівській, Малинівській, Південній, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах.
У яких ще регіонах та містах України осінні канікули перенесли на зиму
- Івано-Франківськ. Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли. Вони розпочнуться 24 або 25 грудня. За словами директорки департаменту освіти та науки міськради Вікторії Дротянко, канікули в учнів триватимуть до лютого.
- Рівне. У рівненських школярів класичних осінніх канікул не було. Їх об'єднали із зимовими. Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.
- Біла Церква. У Білій Церкві також скасували осінні канікули у школах. Школярі натомість відпочиватимуть довше взимку, повідомив начальник освіти та науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик