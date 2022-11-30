После харьковские школьники уйдут на зимние каникулы. Директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко рассказала, сколько дети будут отдыхать от учебы.
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Когда каникулы в школах Харькова
Пока в городском совете не видят необходимости делать каникулы продолжительными, как в Киеве.
Каникулы в харьковских школах продлятся до 15 января. Второй семестр начнется 16 января 2023 года,
– сообщила Деменко.
В киевских школах, к слову, зимние каникулы продлятся месяц – с 25 декабря по 25 января. А летние каникулы сократят. Таким образом, в Киеве планируют экономить на отоплении учебных заведений.
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Когда у школьников на Харьковщине будет отдых от учебы
- В Харьковской ОВА сообщили, что зимние каникулы в школах области начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
- В 7 общинах Харьковщины зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Такое решение приняли местные советы в Солоницевской, Малиновской, Южной, Сахновщинской, Старовировской, Боровской, Барвенковской общинах.
В каких регионах и городах Украины осенние каникулы перенесли на зиму
- Ивано-Франковск. Осенние каникулы для учащихся гимназий и лицеев Ивано-Франковска в 2022 году перенесли. Они начнутся 24 или 25 декабря. По словам директора департамента образования и науки горсовета Виктории Дротянко, каникулы у учеников продлятся до февраля.
- Ровно. У ровенских школьников классических осенних каникул не было. Их объединили с зимними. Школьники будут отдыхать предварительно с 26 декабря по 22 января включительно. Такие изменения в школьном процессе произойдут ввиду погодных условий.
- Белая Церковь. В Белой Церкви отменили осенние каникулы в школах. Школьники будут отдыхать дольше зимой, сообщил начальник образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик