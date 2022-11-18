Очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів, що кожна школа міста самостійно визначає дату початку зимових канікул. Також кількість днів, протягом яких учні відпочиватимуть взимку.

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Коли зимові канікули у школах Львова

Частина львівських школярів відпочиватиме, наприклад, 15 днів. Інші будуть на канікулах майже місяць, уточнив Закалюк. Також додав, що більшість директорів вважають, що якщо є можливість вчитися, діти мають ходити до школи. Надалі усе залежатиме від ситуації.

Щодо зимових канікул, то їх школи запланували по-різному. У нас є 127 шкіл. Кожна школа визначає сама,

– повідомив очільник управління освіти ЛМР.

Водночас перелік шкіл та кількість днів зимових канікул досі формують. Головне, за його словами, аби школи відпрацювали 175 днів у навчальному році. Канікули можуть корегувати самостійно.

В одних школах канікули почнуться з 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших можуть початися з 31 грудня – і до середини січня,

– додав Закалюк.

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Як вчаться школярі у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з огляду на складну ситуацію з електропостачанням, 16 листопада очне навчання у школах та садках міста скасували.

Але вже від 17 листопада навчальні заклади міста знову запрацювали в очному режимі.

Мер міста наголосив, що треба використовувати кожен день.

Яка ситуація у місті