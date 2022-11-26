Вчитися дистанційне у таких умовах також складно, а інколи й неможливо. Тож у Державній службі якості освіти України порекомендували, як ефективно організувати процес навчання.

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Як вчитися, коли немає світла

Заступниця директора департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України Олена Святенко озвучила ці рекомендації.

Основна рекомендація ДСЯО стосується чергування режимів синхронного та асинхронного навчання:

не менше ніж 30% "дистанційки" має відбуватися синхронно; решту тем можна розглянути в асинхронному режимі (учні опрацьовують матеріали на онлайн-платформах самостійно, коли мають до них доступ);

учителі з 2020 року наповнюють "папки" своїх дисциплін на навчальних платформах шкіл. Отже, напрацьована певна база, якою учні можуть користуватися зараз;

учителям варто переглянути, які теми можливо об'єднати, інтегрувати з темами інших предметів, віддати на самостійне опрацювання учням, а які – розглядати лише синхронно.

Постійні моніторинги дозволяють учителям з'ясувати, які теми опановані на належному рівні, а які потребують доопрацювання.

Для того, щоб надолужити слабко засвоєний матеріал, можна використовувати резервні години, передбачені кожною навчальною програмою.

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