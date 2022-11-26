Учиться дистанционное в таких условиях тоже сложно, а иногда и невозможно. Так что в Государственной службе качества образования Украины порекомендовали, как эффективно организовать процесс обучения.

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Как учиться, когда нет света

Заместитель директора департамента институционального аудита Государственной службы качества образования Украины Елена Святенко озвучила эти рекомендации.

Основная рекомендация ДСКО касается дежурства режимов синхронного и асинхронного обучения:

не менее 30% "дистанционки" должно происходить синхронно; остальные темы можно рассмотреть в асинхронном режиме (учащиеся прорабатывают материалы на онлайн-платформах самостоятельно, когда имеют к ним доступ);

учителя с 2020 года наполняют "папки" своих дисциплин на обучающих платформах школ. Итак, выработана определенная база, которой учащиеся могут пользоваться сейчас;

учителям следует пересмотреть, какие темы можно объединить, интегрировать с темами других предметов, отдать на самостоятельную обработку учащимся, а какие – рассматривать только синхронно.

Постоянные мониторинги позволяют учителям выяснить, какие темы освоены на должном уровне, а какие нуждаются в доработке.

Для того чтобы наверстать слабо усвоенный материал, можно использовать резервные часы, предусмотренные каждой обучающей программой.

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