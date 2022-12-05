Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, як вчитимуться взимку школярі міста. Зокрема, у час відключень світла.
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Як вчитимуться школярі в Одесі
Окремо на час відключень світла, за словами чиновниці, відпочинку учням не даватимуть. Графіки, додала вона, не однакові для всіх.
У період відключення світла батьки просять зробити для їхніх дітей канікули. Проте це неможливо,
– наголосила Буйневич.
Вона також уточнила, що батьки одеських школярів звертаються до мерії з проханням відправити учнів на канікули зараз. Але у мерії наголошують: не знають, коли потім не буде світла у тих дітей, у яких воно є сьогодні.
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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.