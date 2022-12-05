Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, як вчитимуться взимку школярі міста. Зокрема, у час відключень світла.

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Як вчитимуться школярі в Одесі

Окремо на час відключень світла, за словами чиновниці, відпочинку учням не даватимуть. Графіки, додала вона, не однакові для всіх.

У період відключення світла батьки просять зробити для їхніх дітей канікули. Проте це неможливо,

– наголосила Буйневич.

Вона також уточнила, що батьки одеських школярів звертаються до мерії з проханням відправити учнів на канікули зараз. Але у мерії наголошують: не знають, коли потім не буде світла у тих дітей, у яких воно є сьогодні.

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