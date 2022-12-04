У Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях дати початку зимових канікул трохи різняться. Коли діти підуть на відпочинок, читайте у матеріалі.

Важливо Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

Коли зимові канікули у школах України 2022 – 2023

Вінницька область

У більшості – понад 200 – шкіл Вінницької області канікули розпочнуться 26 грудня 2022 і триватимуть до 10 січня 2023 року. У понад 120 – з 31 грудня до 15 січня. Однак є в області такі школи, учні яких відпочиватимуть три тижні – до 22 січня.

Хмельницька область