В Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях даты начала зимних каникул немного разнятся. Когда дети отправятся на отдых, читайте в материале.

Важно Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать украинские школьники

Когда зимние каникулы в школах Украины 2022 – 2023

Винницкая область

В большинстве – более 200 – школ Винницкой области каникулы начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 10 января 2023 года. В более чем 120 – с 31 декабря по 15 января. Однако есть в области такие школы, ученики которых будут отдыхать три недели – до 22 января.

Хмельницкая область