В Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях даты начала зимних каникул немного разнятся. Когда дети отправятся на отдых, читайте в материале.
Важно Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать украинские школьники
Когда зимние каникулы в школах Украины 2022 – 2023
Винницкая область
Хмельницкая область
В почти 550 школах Хмельнитчины зимние каникулы должны стартовать в период с 7 декабря 2022 по 2 января 2023 года. При этом закончиться – с 8 по 30 января 2023 года.
В 14 заведениях Городокского городского совета, по информации ОВА, каникулы запланированы с 30 декабря 2022 года по 6 марта 2023 года.
Черновицкая область
В Черновицкой области зимние каникулы рекомендовали проводить в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. На этот срок каникулы запланировали более чем в 340 школах области.
К слову, более чем в 120 школах Черновицкой области осенние каникулы перенесли на зимний период. Следовательно, продолжительность отдыха учеников увеличили. Например, учащиеся 9 школ будут отдыхать со 2 по 22 января. А 85 – с 26 декабря по 15 января.
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.