В департаменте образования Житомира сообщили, что последний учебный день в школах города – 23 декабря. Сколько продлятся зимние школьные каникулы, пока неизвестно.
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Когда каникулы в школах Житомира
В Житомире зимние каникулы ориентировочно начнутся 26 декабря.
Эти даты могут изменяться в зависимости от ситуации безопасности в стране, температурного режима, ситуации со светом и т.д.
– сообщили в департаменте образования Житомира.
В горсовете также надеются, что ситуация в стране и регионе будет благоприятна и каникулы начнутся по плану. Сколько продлятся зимние школьные каникулы, чиновники пока не говорят. Обещают вместо этого сообщить дополнительно.
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Когда каникулы в школах Украины
Харьков
- В школах Харькова каникулы продлятся с 30 декабря по 15 января включительно.
- Часть общин приняла решение, что у них каникулы – с 26 декабря по 8 января с возможностью затем продлить на какой-то период.
- А в основном по Харькову – с 30 декабря по 15 января включительно.
- К слову, ранее информировали, что в большинстве общин Харьковщины школьные каникулы продлятся с 26 декабря по 8 января 2023 года.
- Обучение из-за военных действий в Харьковской области продолжается дистанционно.
Полтава
- Зимой школьники в Полтаве будут отдыхать 16 дней.
- Каникулы же в учебных заведениях продлятся с 24 декабря по 8 января.
- Директор областного департамента образования Евгений Кончаковский уточнил, что продолжительность каникул школы Полтавы определяют самостоятельно.
- Кстати, определились с графиком не все общины Полтавы.
Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.