В департаменте образования Житомира сообщили, что последний учебный день в школах города – 23 декабря. Сколько продлятся зимние школьные каникулы, пока неизвестно.

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Когда каникулы в школах Житомира

В Житомире зимние каникулы ориентировочно начнутся 26 декабря.

Эти даты могут изменяться в зависимости от ситуации безопасности в стране, температурного режима, ситуации со светом и т.д.

– сообщили в департаменте образования Житомира.

В горсовете также надеются, что ситуация в стране и регионе будет благоприятна и каникулы начнутся по плану. Сколько продлятся зимние школьные каникулы, чиновники пока не говорят. Обещают вместо этого сообщить дополнительно.

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Когда каникулы в школах Украины

Харьков

В школах Харькова каникулы продлятся с 30 декабря по 15 января включительно.

Часть общин приняла решение, что у них каникулы – с 26 декабря по 8 января с возможностью затем продлить на какой-то период.

А в основном по Харькову – с 30 декабря по 15 января включительно.

К слову, ранее информировали, что в большинстве общин Харьковщины школьные каникулы продлятся с 26 декабря по 8 января 2023 года.

Обучение из-за военных действий в Харьковской области продолжается дистанционно.

Полтава

Зимой школьники в Полтаве будут отдыхать 16 дней.

Каникулы же в учебных заведениях продлятся с 24 декабря по 8 января.

Директор областного департамента образования Евгений Кончаковский уточнил, что продолжительность каникул школы Полтавы определяют самостоятельно.

Кстати, определились с графиком не все общины Полтавы.

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