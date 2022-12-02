У департаменті освіти Житомира повідомили, що останній навчальний день у школах міста – 23 грудня. Скільки триватимуть зимові шкільні канікули, поки не відомо.
Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі
Коли канікули у школах Житомира
У Житомирі зимові канікули орієнтовно розпочнуться 26 грудня.
Ці дати можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації в країні, температурного режиму, ситуації зі світлом тощо,
– повідомили у департаменті освіти Житомира.
У міськраді також сподіваються, що ситуація у країні й регіоні буде сприятливою і канікули почнуться за планом. Скільки триватимуть зимові шкільні канікули, чиновники поки не кажуть. Обіцяють натомість повідомити додатково.
До теми Коли школярі Києва підуть на зимові канікули і скільки відпочиватимуть: назвали дати
Коли канікули у школах України
Харків
- У школах Харкова канікули триватимуть з 30 грудня по 15 січня включно.
- Частина громад ухвалила рішення, що у них канікули – з 26 грудня по 8 січня з можливістю потім продовжити на якийсь період.
- А переважно по Харкову – з 30 грудня по 15 січня включно.
- До слова, раніше інформували, що у більшості громад Харківщини шкільні канікули триватимуть з 26 грудня до 8 січня 2023 року.
- Навчання через воєнні дії на Харківщині триває дистанційно.
Полтава
- Взимку школярі у Полтаві відпочиватимуть упродовж 16 днів.
- Канікули ж у навчальних закладах триватимуть із 24 грудня до 8 січня.
- Директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський при цьому уточнив, що тривалість канікул школи Полтави визначають самостійно.
- До речі, визначилися із графіком не усі громади Полтави.
Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.