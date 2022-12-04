Так, одні школярі можуть відпочивати вже від завтра, 5 грудня, а інші – чекатимуть ще три тижні. При цьому відпочиватимуть взимку діти від навчання різну кількість днів.
Читайте Різні дати і тривалість: коли канікули у школах Вінниччини, Хмельниччини і Чернівеччини
Коли зимові канікули у школах України 2022 – 2023
Полтавщина
Початок канікул у різних школах Полтавської ОВА коливається від 5 грудня 2022 до 2 січня 2023 року. Кінець відпочинку школярів – від 8 до 26 січня 2023.
Сумщина
На Сумщині зимові канікули у школах триватимуть з 26 грудня 2022 до 13 січня 2023.
Київщина
За інформацією Київської ОВА, здебільшого зимові канікули у школах області стартують 24 – 26 грудня і триватимуть до 15 січня.
Черкащина
У Черкаській області зимові канікули у більшості шкіл мають розпочатися з 26 грудня 2022 і закінчитися 15 січня 2023. У 10 школах початок канікул запланували на 19 грудня 2022. У 15 – школярі відпочиватимуть до 29 січня 2023.
До теми Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі
Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.