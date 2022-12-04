Так, одні школярі можуть відпочивати вже від завтра, 5 грудня, а інші – чекатимуть ще три тижні. При цьому відпочиватимуть взимку діти від навчання різну кількість днів.

Читайте Різні дати і тривалість: коли канікули у школах Вінниччини, Хмельниччини і Чернівеччини

Коли зимові канікули у школах України 2022 – 2023

Полтавщина

Початок канікул у різних школах Полтавської ОВА коливається від 5 грудня 2022 до 2 січня 2023 року. Кінець відпочинку школярів – від 8 до 26 січня 2023.

Сумщина

На Сумщині зимові канікули у школах триватимуть з 26 грудня 2022 до 13 січня 2023.

Київщина

За інформацією Київської ОВА, здебільшого зимові канікули у школах області стартують 24 – 26 грудня і триватимуть до 15 січня.

Черкащина

У Черкаській області зимові канікули у більшості шкіл мають розпочатися з 26 грудня 2022 і закінчитися 15 січня 2023. У 10 школах початок канікул запланували на 19 грудня 2022. У 15 – школярі відпочиватимуть до 29 січня 2023.

До теми Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України