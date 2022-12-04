Так, одни школьники могут отдыхать уже с завтрашнего дня, 5 декабря, а другие – будут ждать еще три недели. При этом будут отдыхать зимой дети от учебы разное количество дней.
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Когда зимние каникулы в школах Украины 2022 – 2023
Полтавщина
Начало каникул в разных школах Полтавской ОВО колеблется от 5 декабря 2022 года до 2 января 2023 года. Конец отдыха школьников – от 8 до 26 января 2023 года.
Сумщина
На Сумщине зимние каникулы в школах продлятся с 26 декабря 2022 года по 13 января 2023 года.
Киевщина
По информации Киевской ОВА, в основном зимние каникулы в школах области стартуют 24 – 26 декабря и продлятся до 15 января.
Черкасская область
В Черкасской области зимние каникулы в большинстве школ должны начаться с 26 декабря 2022 года и закончиться 15 января 2023 года. В 10 школах начало каникул запланировали на 19 декабря 2022 года. В 15 – школьники будут отдыхать до 29 января 2023 года.
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.