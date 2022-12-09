Прогнозируя наступление в сторону побережья Азовского моря, оккупанты увеличивают количество войск в регионе. К тому же россияне постоянно перебрасывают на Запорожское направление мобилизованных из Ростова. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Россияне готовятся к обороне на Запорожье

Из Ростова (мобилизованные россияне – 24 канал) идут на Бердянск и дальше поднимаются на Север и северо-запад, усиливая плотность войск в направлении вероятного прорыва украинских войск,

– отметил военный эксперт.

По его словам, рассредоточение российских войск, которое мы наблюдаем за последние две недели, свидетельствует о том, что оккупанты прогнозируют определенное направление, а также пытаются осуществить оборонные меры.

Самое вероятное направление наступления ВСУ

Сейчас российских захватчиков спасает погода, поскольку пока почва хорошо не промерзнет наступление возможно только вдоль определенных дорог. А это неудобно, ведь от Гуляйполя идет только одна железная дорога на Бердянск или, например, одна дорога из Орехово на Токмак и Мелитополь.

Сейчас самый оптимальный вариант совершать наступательную операцию в районе агломерации. Пока идет дождь, можно наступать там, где больше асфальта,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Свитан предположил, как будут развиваться боевые действия: смотрите видео

По мнению полковника, украинские защитники будут усиливать боевые действия по направлениям таких населенных пунктов:

Донецк;

Макеевка;

Ясиноватая;

Бахмут;

Соледар Донецкой области;

Кременная;

Рубежное;

Северодонецк;

Лисичанск Луганской области.

"В районе Запорожского или Луганского фронтов, вероятнее всего, реальное движение будет только после промерзания почвы в сторону деоккупации больших площадей", – предположил военный эксперт.

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