Однако делать это россиянам все труднее, потому что в Мелитополе они не могут найти места для проживания своего личного состава. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Пытаются восполнять огромные потери
По его словам, россиянам удалось дополнительно захватить в городе государственное предприятие "Гидромаш", чтобы разместить там свой личный состав, а также школу, где они организовали казармы.
Также в бывшем Приазовском районе они захватили еще и предприятия на побережье Азовского моря, и на базе элеватора сделали свою ремонтную базу. Кроме того, дежурные казармы разместили в санаториях.
С другой стороны, как заметил Федоров, в последнее время было полностью разбито не менее 20 группировок российских войск. Речь идет о частях оккупантов в Мелитополе, Ясном, Михайловке, Веселом, Пологах – по меньшей мере 1200 захватчиков больше никогда не смогут воевать против Украины.
На огромные потери указывает и то, что уже дважды россияне привозили в Мелитопольскую городскую больницу "двухсотых" и "трехсотых" в больших грузовиках. Их было настолько много, что сортировку погибших и раненых проводили прямо в палисаднике больницы.
Примечательно, что там оккупанты еще раз показали свои настоящие лица, когда снимали со своих убитых собратьев все, что имеет хоть какую-то ценность, и забирали его для повторного использования.
Россияне усилили террор гражданских
Также Федоров рассказал, что из-за того, что захватчики постоянно курят в непредназначенных для этого местах и, соответственно, понесут потери, они очень злятся. Это отражается на терроре гражданского населения региона.
Так, россияне ходят по домам, обыскивают их и забирают жителей в комендатуру и в плен. Кроме того, они периодически закрывают Мелитополь на въезд и на выезд, ставят блокпосты прямо посреди города и останавливают и обыскивают автомобили.
Довольно часто задержанных людей удерживают целыми неделями и даже месяцами. Уже традиционно для себя пленных оккупанты заставляют рыть окопы вокруг города по всем направлениям – со стороны Херсонщины, Запорожья и Бердянска.
Однако апогей этого террора недавно произошел в городе Васильевка, расположенном фактически на пересечении линии боевых действий. Там людей, которые хотели заехать на временно оккупированную территорию, чтобы посетить родственников или свои дома, заставили 2 ночи ночевать прямо перед блокпостом, понимая, что там постоянно происходят обстрелы.
Дальше им разрешили въезд в комендатуру, но на оккупированную территорию так и не пропустили – после того, как нескольких человек избили и подвергли пыткам, их просто "депортировали".
Отводят ли россияне войска
Несмотря на то, что в последнее время стали появляться сообщения об отходе российских частей с севера Запорожской области, Федоров говорит, что этого не происходит. По крайней мере, жители оккупированных территорий таких движений не видят.
Есть ротации, они гастролируют, переезжают из одного населенного пункта в другой, они это делают намеренно. Но ведь мы понимаем, что россиянам точно верить нельзя,
– подчеркнул мэр Мелитополя.
Он добавил, что это – один из элементов российской пропаганды, а на деле сегодня об отводе войск речь не идет.
Иван Федоров рассказал о ситуации в оккупированном Мелитополе: смотрите видео
Потери оккупантов в Запорожье
- В последнее время к оккупантам в Запорожье действительно участились поставки "бавовны". О взрывах на их объектах сообщают чуть ли не каждый день.
- Например, громкая история 30 ноября случилась в Пологах. Там зафиксировали прилеты в больницу, где сосредотачивались россияне. После этого оттуда экстренно вывозили уцелевший боекомплект, который держали прямо в больнице, а также медицинское оборудование.
- 2 декабря неподалеку Терпенья захватчики получили еще один "горячий привет" от ВСУ. Именно после этого россияне были вынуждены везти десятки "двухсотых" и "трехсотых" в больницу.
- 3 декабря горячо было уже в районе Михайловки – о взрывах сообщили местные. Кроме того, в Плодородном, что в 20 километрах от Михайловки, тоже что-то детонировало, люди слышали взрывы и автоматные очереди.