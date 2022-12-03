В сеть все чаще попадают видео, где бабушки и дедушки угоняют у захватчиков боеприпасы и передают их ВСУ. Такая история случилась и в Мелитополе.
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Что "припасла" бабушка
Когда украинские военные посетили местную жительницу, то она сразу передала им свои "припасы", которые она похитила у оккупантов. Бабушка передала ВСУ гранаты, снаряды для РСЗО и другие боеприпасы.
Бабушка передала ВСУ немало боеприпасов: смотрите видео
После этого старушка накормила военных и пожелала им скорейшей победы.
Напомним, украинские защитники встретились с жителями освобожденного населенного пункта в Херсонской области. Один из них во время оккупации украл у россиян гранатометы. Теперь мужчина передает их ВСУ.
Успехи ВСУ на фронте: главное
- В Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области ВСУ давали "на орехи" оккупантам. Российские захватчики за сутки потеряли более 270 человек ранеными.
- В этот же день в результате огневого поражения района сосредоточение противника в городе Старобельск Луганской области, 14 оккупантов погибли, еще 30 получили ранения.
- У Бахмута наши пограничники сбили вражеский Су-34 . Он появился у позиций военнослужащих Госпогранслужбы.
- Украинские воины креативно подошли к истреблению оккупантов, поэтому теперь на гранаты, которые сбрасывают с беспилотников, привязывают сине-желтые ленты. Это такая своеобразная "смертельная визитка" – в перспективе, возможно, она будет пугать россиян больше, чем "визитка Яроша".