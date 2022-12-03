По состоянию на 283 сутки полномасштабной войны противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны. Оккупанты продолжают наступать на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Что происходит по всем направлениям

Как отмечают в Генштабе, в течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили 3 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

В частности, ракетный удар потерпел объект гражданской инфраструктуры Краматорска. Кроме того, сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка Харьковской области.

противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка Харьковской области. В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площадка в Луганской области.

противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площадка в Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опросное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Марьинка.

враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опросное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Марьинка. В Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. В Запорожском направлении враг также ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Орехова Запорожской области.

враг также ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Орехова Запорожской области. В Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей. Совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон.

Оккупанты массово погибают в Украине

В Генштабе подчеркивают, что противник продолжает нести потери. Следовательно, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточение противника в городе Старобельск Луганской области, 14 оккупантов погибли, еще 30 получили ранения.

В этот же день, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, захватчики потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших сейчас уточняется.

ВСУ героически уничтожают противника

Кроме того, авиация Сил обороны в течение 3 декабря нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции ЗРК оккупантов.

В районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, украинские воины сбили вражеский самолет. Информация о его типе уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага.

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Потери врага по состоянию на 3 декабря: