У мережу дедалі частіше потрапляють відео, де бабусі та дідусі викрадають в загарбників боєприпаси та передають їх ЗСУ. Така історія трапилась і у Мелітополі.

До теми Бабуся з Херсонщини поцупила у росіян набої й передала їх ЗСУ: зворушливе відео

Що "припасла" бабуся

Коли українські військові завітали до місцевої жительки, то вона відразу передала їм свої "припаси", які вона викрала в окупантів. Бабуся передала ЗСУ гранати, снаряди до РСЗВ та інші боєприпаси.

Бабуся передала ЗСУ чимало боєприпасів: дивіться відео

Після цього старенька нагодувала військових та побажала їм якнайшвидшої перемоги.

Нагадаємо, Українські захисники зустрілись з жителями звільненого населеного пункту на Херсонщині. Один з них під час окупації вкрав у росіян гранатомети. Тепер чоловік передає їх ЗСУ.

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