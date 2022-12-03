У мережу дедалі частіше потрапляють відео, де бабусі та дідусі викрадають в загарбників боєприпаси та передають їх ЗСУ. Така історія трапилась і у Мелітополі.
До теми Бабуся з Херсонщини поцупила у росіян набої й передала їх ЗСУ: зворушливе відео
Що "припасла" бабуся
Коли українські військові завітали до місцевої жительки, то вона відразу передала їм свої "припаси", які вона викрала в окупантів. Бабуся передала ЗСУ гранати, снаряди до РСЗВ та інші боєприпаси.
Бабуся передала ЗСУ чимало боєприпасів: дивіться відео
Після цього старенька нагодувала військових та побажала їм якнайшвидшої перемоги.
Нагадаємо, Українські захисники зустрілись з жителями звільненого населеного пункту на Херсонщині. Один з них під час окупації вкрав у росіян гранатомети. Тепер чоловік передає їх ЗСУ.
Успіхи ЗСУ на фронті: головне
- В Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області ЗСУ давали "на горіхи" окупантам. Російські загарбники за добу втратили понад 270 осіб пораненими.
- Цього ж дня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, 14 окупантів загинули, ще 30 – отримали поранення.
- Біля Бахмута наші прикордонники збили ворожий Су-34. Він з'явився біля позицій військовослужбовців Держприкордонслужби.
- Українські воїни креативно підійшли до винищення окупантів, то ж тепер на гранати, які скидають із безпілотників, прив'язують синьо-жовті стрічки. Це така своєрідна "смертельна візитівка" – у перспективі, можливо, вона лякатиме росіян більше, ніж "візитка Яроша".