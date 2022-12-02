Ексклюзивними кадрами з 24 каналом поділилася 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Тепер останнє, що бачать окупанти – гранату з українським прапором.

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Ефектне знищення окупантів

Українські воїни креативно підійшли до винищення окупантів, то ж тепер на гранати, які скидають із безпілотників, прив'язують синьо-жовті стрічки. Це така своєрідна "смертельна візитівка" – у перспективі, можливо, вона лякатиме росіян більше, ніж "візитка Яроша".

Український прапор прийшов до окупантів звідки вони точно не чекали. Та граната не тільки зі стрічками була, але й з квитком на концерт Кобзона. Окупантам там має сподобатися. Рівно так само як, вам має сподобатися музичний супровід. Однак мусимо попередити, що там присутня нецензурна лексика.

Як українські воїни нищать окупанта гранатами з синьо-жовтими стрічками: дивіться відео (18+)

Втрати окупантів у війні

Від першого дня повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці почали чинити героїчний опір ворогу та завдавати окупантам колосальних втрат. Станом на 2 грудня наші воїни успішно ліквідували та знищили: