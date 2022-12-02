Ексклюзивними кадрами з 24 каналом поділилася 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Тепер останнє, що бачать окупанти – гранату з українським прапором.
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Ефектне знищення окупантів
Українські воїни креативно підійшли до винищення окупантів, то ж тепер на гранати, які скидають із безпілотників, прив'язують синьо-жовті стрічки. Це така своєрідна "смертельна візитівка" – у перспективі, можливо, вона лякатиме росіян більше, ніж "візитка Яроша".
Український прапор прийшов до окупантів звідки вони точно не чекали. Та граната не тільки зі стрічками була, але й з квитком на концерт Кобзона. Окупантам там має сподобатися. Рівно так само як, вам має сподобатися музичний супровід. Однак мусимо попередити, що там присутня нецензурна лексика.
Як українські воїни нищать окупанта гранатами з синьо-жовтими стрічками: дивіться відео (18+)
Втрати окупантів у війні
Від першого дня повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці почали чинити героїчний опір ворогу та завдавати окупантам колосальних втрат. Станом на 2 грудня наші воїни успішно ліквідували та знищили:
- близько 90 090 окупантів;
- 2 916 танків;
- 5 883 бойових броньованих машин;
- 1 905 артилерійських систем;
- 395 реактивних систем залпового вогню;
- 210 засобів ППО;
- 280 літаків;
- 262 гелікоптери;
- 1 564 безпілотники;
- 531 крилату ракету;
- 16 кораблів та катерів;
- 4 464 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 163 одиниці спеціальної техніки.