Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Вооруженные Силы Украины достигают ощутимых успехов на фронте.

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Бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что украинские военные не прекращают борьбу за украинскую территорию. В частности, активные боевые действия ведутся на Кинбурнской косе.

Также перерезаются логистические цепочки россиян. А именно логистические цепочки – это то, на чем держится российская армия. Наши войска перерезают их под корень,

– сказал Ступак.

ВСУ разрушают логистику россиян

Он отметил, что если у российских захватчиков нарушаются схемы поставок, то они оказываются в крайне печальном положении. Ведь тогда россияне остаются без:

пищи,

воды,

топлива,

запасных частей,

боекомплекта,

медикаментов.

По словам эксперта Украинского института будущего, именно такая участь может постичь оккупантов в Запорожской области.

"Та российская группировка, которая сидит в Энергодаре, будет обеспечиваться по остаточному принципу. Что будет доезжать до Энергодара, то и будут получать", – добавил Ступак.

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Важные успехи ВСУ на фронте

Экс-сотрудник СБУ напомнил, что за последние несколько месяцев украинская армия одержала несколько больших побед.

В частности, осенью ВСУ освободили почти всю Харьковскую область. По словам экс-сотрудника СБУ, наступление украинских защитников на этом направлении происходило на фоне успешной информационной операции Украины, в которой принимал участие лично Владимир Зеленский.

Президент Украины "отдал приказ" освободить Херсон. Россияне повелись, сняли с других направлений, в частности Харьковского, многие техники и людей и перебросили их на Юг. Это позволило обыграть оккупантов,

– сказал Ступак.

Он добавил, что большим событием также стало освобождение Херсона. По словам эксперта Украинского института будущего, пока нельзя рассказывать подробности освобождения города. Все детали станут известны после завершения войны с Россией.

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