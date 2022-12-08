На Херсонском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Тем временем наши воины продолжают мощно атаковать врага. Детальнее о событиях на фронте рассказываем дальше.

Интиресно Кулеба ответил, атакует ли Украина цели на территории России

В Генштабе ВСУ сообщили, что 8 декабря украинские воины мощно ударили по противнику. В частности, атаковали:

  • 5 пунктов управления,
  • 8 районов сосредоточения личного состава,
  • район сосредоточения артиллерии,
  • состав вражеских боеприпасов.

В России распространяют фейк, что Украина платит за уничтожение военных

Оккупанты пытаются дескредитировать наше военно-политическое руководство. На территории своего государства-агрессора враг распространяет фейк, якобы Украина платит от 700 до 1 000 долларов за уничтожение военнослужащих российской армии. Однако это очередная абсурдная ложь.