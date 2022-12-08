Украина не должна быть бесконечно жертвой. Об этом в интервью Wall Street Journal заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
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"Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание"
В СМИ отметили, что министр иностранных дел отказался обсуждать конкретные инциденты. Впрочем, заметил, что нельзя ожидать, что Украина будет сдерживаться, пока ведет экзистенциальную войну.
В первую очередь, мы сосредоточены на нанесении ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождении собственной территории. Но, конечно, представление о том, что Россия может делать в Украине все, что технически может себе позволить, тогда как Украина не имеет такого же права, концептуально, морально и военно неверно,
– подчеркнул Кулеба.
Также глава МИД подчеркнул, что Украина не должна быть бесконечно жертвой. "Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность", – объяснил Кулеба.
Самое главное, чтобы никто не относился к поведению Украины — если оно отвечает международным законам ведения войны — с точки зрения, что Россия может делать все, что ей заблагорассудится, тогда как Украина должна соблюдать определенные красные линии, защищаясь,
– подытожил министр иностранных дел.
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Кратко о взрывах на аэродромах в России
- 5 декабря росСМИ сообщили о взрыве на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. Кстати, оттуда оккупанты запускают по Украине свои ракеты. Что же на самом деле произошло, неизвестно. Однако, оккупанты заявили, что якобы прилетел какой-то беспилотник и повредил два стратегических бомбардировщика Ту-95.
- Также сообщили о взрыве бензовоза на территории аэродрома "Дягилево" под Рязанью.
- Кроме того, ночью 6 декабря "хлопок" посетил аэродром в Курске.
- На "налет дронов" пожаловались и в Брянской области. Там якобы беспилотники атаковали комбинат "Слава".
- На фоне взрывов Владимир Путин созвал Совбез. Совещание провели за закрытыми дверями. Однако росСМИ отметили, что говорили о "внутренней безопасности".
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул: "Как бы враг ни хотел, мы еще ничего не начинали".
- Между тем, министр обороны Алексей Резников отметил, что россияне очень часто курят в местах, где расположены важные для них военные объекты.
- В Германии заявили, что Украина имеет право обороняться и на территории России.