Україна не повинна бути нескінченно жертвою. Про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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"Ми – країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання"

У виданні зазначили, що міністр закордонних справ відмовився обговорювати конкретні інциденти. Втім зауважив, що не можна очікувати, що Україна буде стримуватися поки веде екзистенціальну війну.

Насамперед ми зосереджені на завданні ударів по об'єктах на окупованих територіях України, на звільненні власної території. Але, звісно, уявлення про те, що Росія може робити в Україні все, що технічно може собі дозволити, тоді як Україна не має такого ж права, концептуально, морально та військово невірне,

– наголосив Кулеба.

Також глава МЗС підкреслив, що Україна не повинна бути нескінченно жертвою. "Ми – країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання, за свою територіальну цілісність", – пояснив Кулеба.

Найголовніше, щоб ніхто не ставився до поведінки України — якщо вона відповідає міжнародним законам ведення війни — з точки зору, що Росія може робити все, що їй заманеться, тоді як Україна має дотримуватися певних червоних ліній, захищаючись,

– підсумував міністр закордонних справ.

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