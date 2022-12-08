Україна не повинна бути нескінченно жертвою. Про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
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"Ми – країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання"
У виданні зазначили, що міністр закордонних справ відмовився обговорювати конкретні інциденти. Втім зауважив, що не можна очікувати, що Україна буде стримуватися поки веде екзистенціальну війну.
Насамперед ми зосереджені на завданні ударів по об'єктах на окупованих територіях України, на звільненні власної території. Але, звісно, уявлення про те, що Росія може робити в Україні все, що технічно може собі дозволити, тоді як Україна не має такого ж права, концептуально, морально та військово невірне,
– наголосив Кулеба.
Також глава МЗС підкреслив, що Україна не повинна бути нескінченно жертвою. "Ми – країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання, за свою територіальну цілісність", – пояснив Кулеба.
Найголовніше, щоб ніхто не ставився до поведінки України — якщо вона відповідає міжнародним законам ведення війни — з точки зору, що Росія може робити все, що їй заманеться, тоді як Україна має дотримуватися певних червоних ліній, захищаючись,
– підсумував міністр закордонних справ.
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Коротко про вибухи на аеродромах в Росії
- 5 грудня росЗМІ повідомили про вибух на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. До речі, звідти окупанти запускають по Україні свої ракети. Що ж насправді сталося, достеменно невідомо. Однак, окупанти заявили, нібито прилетів якийсь безпілотник і пошкодив два стратегічні бомбардувальники Ту-95.
- Згодом повідомили про вибух бензовоза на території аеродрому "Дягілєво" під Рязанню. Зауважимо, що там також базувалися бомбардувальники окупантів.
- Окрім того, вночі 6 грудня "бавовна" навідалася на аеродром у Курську.
- На "наліт дронів" поскаржилися і в Брянській області. Там буцімто безпілотники атакували комбінат "Слава".
- На тлі вибухів Владімір Путін скликав Радбез. Нараду провели за закритими дверима. Однак, росЗМІ зазначили, що говорили про "внутрішню безпеку".
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив: "Як би ворог не хотів, ми ще нічого не починали".
- Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що росіяни дуже часто палять у місцях, де розташовані важливі для них військові об'єкти.
- У Німеччині заявили, що Україна має право оборонятися і на території Росії.