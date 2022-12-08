Глава Луганской ОВА добавил, что захватчики прекрасно это понимают. Именно поэтому враг готовится к следующей обороне в Старобельске.

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Россиянам придется вскоре попрощаться со Сватовым и Кременной. И они это понимают, поэтому готовятся к следующей обороне в Старобельске,
– говорится в сообщении.

По словам Гайдая, тяжелая ситуация – в Белогоровке. Российские захватчики продолжают атаковать.

Захватчики несут колоссальные потери

Глава Луганской ОВА отметил, что оккупанты понесут большие потери. Слабая медицина не может справиться с таким количеством трехсотых. Гражданских просто выгоняют из больниц. Тем временем врачей отправляют в военные госпитали – ближе к фронту.

Оккупанты отправляются на концерт в Кобзон просто потому, что их не успевают довезти в больницы в Луганске.

Общие потери врага

По состоянию на 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 93 080 российских оккупантов. Кроме того, воины уничтожили:

  • танков – 2 937,
  • боевых бронированных машин – 5 911,
  • артиллерийских систем – 1 925,
  • РСЗО – 395,
  • средств ПВО – 211,
  • самолетов – 281,
  • вертолетов – 264,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 603,
  • крылатых ракет – 592,
  • кораблей/катеров – 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 528,
  • специальной техники – 1634.