Глава Луганской ОВА добавил, что захватчики прекрасно это понимают. Именно поэтому враг готовится к следующей обороне в Старобельске.

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Россиянам придется вскоре попрощаться со Сватовым и Кременной. И они это понимают, поэтому готовятся к следующей обороне в Старобельске,

– говорится в сообщении.

По словам Гайдая, тяжелая ситуация – в Белогоровке. Российские захватчики продолжают атаковать.

Захватчики несут колоссальные потери

Глава Луганской ОВА отметил, что оккупанты понесут большие потери. Слабая медицина не может справиться с таким количеством трехсотых. Гражданских просто выгоняют из больниц. Тем временем врачей отправляют в военные госпитали – ближе к фронту.

Оккупанты отправляются на концерт в Кобзон просто потому, что их не успевают довезти в больницы в Луганске.

Общие потери врага

По состоянию на 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 93 080 российских оккупантов. Кроме того, воины уничтожили: