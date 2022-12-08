Голова Луганської ОВА додав, що загарбники чудово це розуміють. Саме тому ворог вже готується до наступної оборони у Старобільську.
Зауважте Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, – Гайдай
Росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватовим та Кремінною. І вони це розуміють, тому готуються до наступної оборони в Старобільську,
– мовиться у повідомленні.
За словами Гайдая, важка ситуація – у Білогорівці. Російські загарбники продовжують атакувати.
Загарбники зазнають колосальних втрат
Голова Луганської ОВА зауважив, що окупанти зазнають великих втрат. Слабка медицина не може впоратися з такою кількістю трьохсотих. Цивільних просто виганяють з лікарень. Тим часом лікарів відправляють у військові шпиталі – ближче до фронту.
Окупанти вирушають на концерт до Кобзона просто тому, що їх не встигають довезти до лікарень у Луганську.
Загальні втрати ворога
Станом на 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 93 080 російських окупантів. Окрім того, воїни знищили:
- танків – 2 937,
- бойових броньованих машин – 5 911,
- артилерійських систем – 1 925,
- РСЗВ – 395,
- засобів ППО – 211,
- літаків – 281,
- гелікоптерів – 264,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603,
- крилатих ракет – 592,
- кораблів/катерів – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 528,
- спеціальної техніки – 1634.