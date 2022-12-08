Голова Луганської ОВА додав, що загарбники чудово це розуміють. Саме тому ворог вже готується до наступної оборони у Старобільську.

Зауважте Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, – Гайдай

Росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватовим та Кремінною. І вони це розуміють, тому готуються до наступної оборони в Старобільську,

– мовиться у повідомленні.

За словами Гайдая, важка ситуація – у Білогорівці. Російські загарбники продовжують атакувати.

Загарбники зазнають колосальних втрат

Голова Луганської ОВА зауважив, що окупанти зазнають великих втрат. Слабка медицина не може впоратися з такою кількістю трьохсотих. Цивільних просто виганяють з лікарень. Тим часом лікарів відправляють у військові шпиталі – ближче до фронту.

Окупанти вирушають на концерт до Кобзона просто тому, що їх не встигають довезти до лікарень у Луганську.

Загальні втрати ворога

Станом на 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 93 080 російських окупантів. Окрім того, воїни знищили: