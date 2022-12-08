Голова Луганської ОВА додав, що загарбники чудово це розуміють. Саме тому ворог вже готується до наступної оборони у Старобільську.

Зауважте Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, – Гайдай

Росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватовим та Кремінною. І вони це розуміють, тому готуються до наступної оборони в Старобільську,
– мовиться у повідомленні.

За словами Гайдая, важка ситуація – у Білогорівці. Російські загарбники продовжують атакувати.

Загарбники зазнають колосальних втрат

Голова Луганської ОВА зауважив, що окупанти зазнають великих втрат. Слабка медицина не може впоратися з такою кількістю трьохсотих. Цивільних просто виганяють з лікарень. Тим часом лікарів відправляють у військові шпиталі – ближче до фронту.

Окупанти вирушають на концерт до Кобзона просто тому, що їх не встигають довезти до лікарень у Луганську.

Загальні втрати ворога

Станом на 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 93 080 російських окупантів. Окрім того, воїни знищили:

  • танків – 2 937,
  • бойових броньованих машин – 5 911,
  • артилерійських систем – 1 925,
  • РСЗВ – 395,
  • засобів ППО – 211,
  • літаків – 281,
  • гелікоптерів – 264,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603,
  • крилатих ракет – 592,
  • кораблів/катерів – 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 528,
  • спеціальної техніки – 1634.