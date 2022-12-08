Об этом в эфире 24 канала рассказал капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. По его словам, Россия проигрывает Украине во всех стратегических аспектах.

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Три принципа успеха

Тамар убежден, что успех ВСУ состоит в трех принципах:

накопление резервов и ресурсов на определенном отрезке фронта с тем, чтобы в правильный момент использовать их для достижения максимальных усилий;

координация и взаимосвязь между разными типами войск и подразделениями;

обеспечение военных всем необходимым: от продуктов питания и медикаментов до горючего и вооружения.

Военный подчеркивает, что в последние 8 лет в украинской армии произошла настоящая революция.

Этот военный конфликт показывает, что в Украине все три аспекта поставлены на очень высоком уровне. В то же время, они являются ахиллесовой пятой для армии России. Они ничего из этого не умеют,

– прокомментировал Тамар.

Григорий Тамар отметил успех тактики ВСУ: смотреть видео

Тамар похвалил тактику ВСУ

Тамар обратил внимание, что Генштаб ВСУ во главе с Валерием Залужным выбирает самые неожиданные для России направления наступательных действий. А когда эти направления не имели эффекта неожиданности, как в Херсоне, командование армии выбирало отнюдь не прогнозируемые инструменты достижения целей.

Например, они не проводили возле Херсона лобовые столкновения, которые непременно привели бы к большим жертвам. А нарушив линии коммуникации, истощали российские группировки до состояния небоеспособности,

– добавляет Тамар.

Нестандартный подход, выбор неожиданных тактических приемов, выбор неожиданных направлений для контрнаступательных действий – благодаря этому, по мнению Тамара, у украинской армии сейчас есть значительные преимущества.

Военный убежден, что и в будущем мы увидим очень интересные тактические военные шаги, которые непременно приведут к победным результатам.

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