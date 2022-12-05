В то же время возле Белогоровки украинские защитники круглосуточно отбивают вражеские атаки. Об этом 24 каналу сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Смена линии фронта в районе Кременной

Хорошие новости есть и от партизанского движения, которое наносит мощный урон в тылу врага,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Он также отметил отличную работу наших артиллеристов. Украинские военные поражают казармы, склады с боекомплектами и скопление техники оккупационного войска.

В районе Кременной произошло перемещение линии фронта. Так, севернее города вблизи населенных пунктов Песчаное и Житловка захватчики немного оттеснили наши подразделения. Это ситуативное улучшение произошло исключительно из-за того, что оккупанты бросают туда бешеное количество личного состава.

"Профессиональной военной тактикой или стратегией там и не пахнет. Они просто продавливают оборону количеством воинов", – объяснил Гайдай.

По его словам, эта ситуация позволяет россиянам выиграть 1 – 3 дня для себя. Однако скоро все стабилизируется.

К тому же оккупанты уже строят вторую линию обороны в районе Старобельска. Там они оставляют свои наиболее профессиональные подразделения – десантников, которых перебросили с Херсонщины. Поэтому России неважно, сколько мобилизованных погибнет в Кременной, самое важное – дать подразделениям время, чтобы окопаться возле Старобельска.

Ситуация в районе Белогоровки

Ситуация в районе Белогоровки, что неподалеку от Лисичанска, остается самой сложной. Российские оккупанты круглосуточно предпринимают попытки наступления и обстреливают позиции ВСУ из всего имеющегося вооружения.

"Но пока им (оккупантам – 24 канал) ничего там не удается. Надеемся и не удастся продавить оборону наших Вооруженных Сил", – подытожил глава Луганской ОВА.

Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео

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