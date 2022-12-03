Так, войска спецназовцев из разных систем, которые были хорошо подготовлены, Россия вынуждена заменять зэками. Об этом 24 каналу рассказал пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Какие войска оккупанты бросают на Восток

По его словам, именно поэтому российские оккупанты постоянно осуществляют ротацию. На Востоке Украины есть вражеские подразделения разных родов войск, в том числе пехота, танковые и механизированные подразделения.

На оккупированной Луганщине частично еще остались десантники А в районе Угледара Донецкой области располагалась морская пехота оккупационного войска.

Все эти воинские части они вынуждены пополнять мобилизованными на фоне больших потерь. За эти сутки было уничтожено 510 оккупантов, абсолютное большинство из них – на Восточном фронте,

– сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск.

Поэтому главной проблемой российской армии является личный состав, который они постоянно вынуждены обновлять. Захватчики не могут отказаться от амбиций захватить украинский Донбасс, потому вынуждены бросать туда новые силы.

Отметим, что по состоянию на 3 декабря с начала полномасштабного вторжения украинские бойцы ликвидировали 90 600 российских оккупантов.

Какая задача зэков-вагнеровцев

Кроме того, россияне стянули в район Бахмута одноразовых зэков-вагнеровцев. Их задача истощать украинских защитников своими атаками.

"Прибыла новая партия – они их просто бросают. Цель – максимально истощить нас, а уже впоследствии отправить тех людей, которые являются более подготовленными", – рассказал представитель Восточной группировки войск.

Череватый рассказал, какие войска россияне бросают на Донбасс: смотрите видео

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