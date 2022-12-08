Про це в ефірі 24 каналу розповів капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. За його словами Росія програє Україні у всіх стратегічних аспектах.

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Три принципи успіху

Тамар переконаний, що успіх ЗСУ полягає у трьох принципах:

накопичення резервів і ресурсів на певному відрізку фронту для того, щоб в правильний момент використати їх для досягнення максимальних зусиль;

координація та взаємозв’язок між різними типами військ і підрозділами;

забезпечення військових усім необхідним: від продуктів харчування та медикаментів до горючого й озброєння.

Військовий підкреслює, що за останні 8 років в українській армії відбулася справжня революція.

Цей військовий конфлікт показує, що в Україні всі три аспекти поставлені на дуже високому рівні. Водночас вони є ахіллесовою п’ятою для армії Росії. Вони нічого з цього не вміють,

– прокоментував Тамар.

Григорій Тамар відзначив успіх тактики ЗСУ: дивитись відео

Тамар похвалив тактику ЗСУ

Тамар звернув увагу, що Генштаб ЗСУ на чолі із Валерієм Залужним обирає найнеочікуваніші для Росії напрямки наступальних дій. А коли ці напрямки не мали ефекту несподіванки, як в Херсоні, командування армії обирало зовсім не прогнозовані інструменти досягнення цілей.

Наприклад, вони не проводили біля Херсону лобові зіткнення, які б неодмінно призвели до великих жертв. А порушивши лінії комунікації, виснажували російські угрупування до стану небоєздатності,

– додає Тамар.

Нестандартний підхід, вибір неочікуваних тактичних прийомів, вибір неочікуваних напрямків для контрнаступальних дій – завдяки цьому, на думку Тамара, українська армія зараз має значні переваги.

Військовий переконаний, що і в майбутньому ми побачимо дуже цікаві тактично-військові кроки, які неодмінно призведуть до переможних результатів.

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