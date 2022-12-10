Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, эта дорога соединяет 2 села Запорожского района.

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Поврежденную дорогу восстановили

Старух отметил, что не успела осесть пыль после ракетного попадания в Запорожье, а специалисты уже приступили к работе.

Ночью раш*сты ракетой С-300 "победили" дорогу между двумя селами Запорожского района, а уже к сумеркам благодаря усилиям инженеров технического надзора ГП "Местные дороги Запорожской области" и специалистам подрядной организации этот путь возобновился,

– заметил председатель ОВА.

Он поблагодарил всех, кто, несмотря на опасность, вернул асфальтированному полотну рабочее состояние в такой короткий срок.

"В эти дни каждая автодорога – это дорога жизни. Работаем на общую победу!" – подытожил Старух.



Оккупанты повредили обстрелом дорогу, но ее отремонтировали / Фото Александра Старуха

Запорожье атаковали дронами

Недавно оккупанты использовали для атаки двух общин Запорожского района "Шахиды" и ракеты типа С-300. В одном из сел разрушены 2 дома. Также зафиксированы повреждения еще у 8. Ранения получили три человека, в том числе 15-летняя девушка.

Старух рассказал, что в другой деревне в результате взрыва ракеты разрушения получил 1 дом, а еще 10 – повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших.

Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БпЛА,

– подчеркнул Старух.

Соответствующую информацию подтвердил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Он уточнил, что говорится о селе Новотаврическое.