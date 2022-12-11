Соответствующие данные рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его информации, во Львовской области дефицит электроэнергии один из самых больших.

примите во внимание В ряде областей экстренные отключения: где не будет света 11 декабря

Какая ситуация со светом во Львовской области

Максим Козицкий рассказал, что самый большой дефицит электроэнергии в энергосистеме:

Львовской;

Винницкой;

Киевской;

Тернопольской;

Сумской;

а также Закарпатской;

Житомирской;

и Хмельницкой области;

и в Киеве.

Глава Львовской областной военной администрации пояснил, что люди должны понимать: "Если на Львовщине спокойно, это не значит, что спокойно во всех областях".

Чиновник вспомнил, что иранские дроны атаковали Одесскую область и оставили без света более 1,5 миллиона человек.

Да, отключение света – это сложно. Но хуже, когда его вообще нет. Вы знаете, кто наш враг. Вы знаете, что наши воины ищут все возможности, чтобы защитить области,

– заявил Козицкий.

Он также отметил то, что уже говорил президент Украины накануне – наши энергетики научились за несколько недель делать ту работу, которая раньше длилась бы месяцами.

Максим Козицкий поблагодарил всех людей, которые относятся к ситуации с пониманием и не распространяют русские фейки.

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