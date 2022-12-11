Соответствующие данные рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его информации, во Львовской области дефицит электроэнергии один из самых больших.
примите во внимание В ряде областей экстренные отключения: где не будет света 11 декабря
Какая ситуация со светом во Львовской области
Максим Козицкий рассказал, что самый большой дефицит электроэнергии в энергосистеме:
- Львовской;
- Винницкой;
- Киевской;
- Тернопольской;
- Сумской;
- а также Закарпатской;
- Житомирской;
- и Хмельницкой области;
- и в Киеве.
Глава Львовской областной военной администрации пояснил, что люди должны понимать: "Если на Львовщине спокойно, это не значит, что спокойно во всех областях".
Чиновник вспомнил, что иранские дроны атаковали Одесскую область и оставили без света более 1,5 миллиона человек.
Да, отключение света – это сложно. Но хуже, когда его вообще нет. Вы знаете, кто наш враг. Вы знаете, что наши воины ищут все возможности, чтобы защитить области,
– заявил Козицкий.
Он также отметил то, что уже говорил президент Украины накануне – наши энергетики научились за несколько недель делать ту работу, которая раньше длилась бы месяцами.
Максим Козицкий поблагодарил всех людей, которые относятся к ситуации с пониманием и не распространяют русские фейки.
Какая ситуация с энергосистемой в Украине
- В ночь на 10 декабря российские захватчики атаковали Юг иранскими "шахидами". Враги снова попали в объекты критической инфраструктуры. В общей сложности россияне выпустили 15 беспилотников. Из них 10 – сбила наша Противовоздушная оборона.
- В этот же день министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что ориентировочно 50% критической энергетической инфраструктуры Украины разрушены, некоторая – полностью. Это следствие атак россиян начиная с 10 октября 2022 года.
- В своем обращении вечером 10 декабря Владимир Зеленский рассказал, что наша энергосистема, мягко говоря, далека от нормального состояния. Президент пояснил, что власти и ремонтники работают непрерывно, однако на восстановление света в Одесской области нужно несколько дней, а не часов.
- Утром 11 декабря спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что электричество в дома подают, однако на короткое время. Конечно, о возвращении к графикам отключения света пока не говорится.