В Украине продолжают отключать абонентов от электроэнергии. Делают это для того, чтобы была возможность не перегружать сеть, а также устранять последствия ракетных атак по объектам энергетической инфраструктуры.
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Почти половина объектов потерпела разрушения
Как отметил в интервью министр инфраструктуры Александр Кубраков, Украина испытала серьезные проблемы из-за обстрелов России. По его словам, около 50% критической энергетической инфраструктуры разрушены, некоторые объекты полностью. Он также отметил, что для защиты целей украинцы использовали все возможные средства. В том числе большие мешки с песком.
Журналисты также обратили внимание на ежедневные отчеты "Укрэнерго". Они отметили, что государственный энергопоставщик сообщает, что ситуация "остается сложной, но контролируемой".
В то же время, подчеркивают в издании, представители компании признают проблемы, с которыми пришлось столкнуться. Они отмечают, что все тепловые и гидроэлектростанции получили частичные повреждения. Кроме того, электроэнергию в сеть не поставляет находящаяся под оккупацией Запорожская АЭС.
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Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру
- Заметим, что этой ночью российские военные атаковали дронами-камикадзе Юг Украины. По имеющимся данным, "Шахиды" долетели на Херсонщину, Николаевщину и Одесщину.
- К сожалению, некоторые беспилотники попали в цели. Речь идет об объекте энергетической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
- В общей сложности оккупанты выпустили 15 таких БпЛА, из которых 10 Воздушным силам ВСУ удалось сбить. В частности: 4 – над Херсонщиной, 4 – над Николаевщиной, 2 – над Одесщиной.
- Заметим, что в результате атаки Одесса осталась без света. От сети отключили всех абонентов, кроме объектов критической инфраструктуры.
- Херсонщина тоже частично без электроэнергии. Ее нет в центре самого Херсона, Шуменском микрорайоне, а также поселке Степановка.