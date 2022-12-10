Однако было попадание в объект энергетики. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал.
Ночью 10 декабря оккупанты снова атаковали южные области Украины. Враг запускал иранские дроны. Многие "Шахиды" удалось сбить.
Однако было попадание в объект энергетики. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал.