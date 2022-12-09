В разведке Минобороны Великобритании считают, что, вероятно, Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение.

Кстати США собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию, – Bloomberg

Россия, вероятно, получила новую партию дронов

В отчете говорится, что 6 декабря Генштаб ВСУ сообщил о сбитых 17 беспилотниках, включая 14 Shahed-136. Сообщается, что 7 декабря украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА против Запорожской и Днепропетровской областей.

Последнее сообщение о сбитых иранских Shahed-136 в Украине поступило 17 ноября 2022 года. Если информация подтвердится, то вполне возможно, что Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных БПЛА,

– говорится в сводке.

Что известно об атаках России "шахидами"