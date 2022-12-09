В разведке Минобороны Великобритании считают, что, вероятно, Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение.
Кстати США собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию, – Bloomberg
Россия, вероятно, получила новую партию дронов
В отчете говорится, что 6 декабря Генштаб ВСУ сообщил о сбитых 17 беспилотниках, включая 14 Shahed-136. Сообщается, что 7 декабря украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА против Запорожской и Днепропетровской областей.
Последнее сообщение о сбитых иранских Shahed-136 в Украине поступило 17 ноября 2022 года. Если информация подтвердится, то вполне возможно, что Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных БПЛА,
– говорится в сводке.
Что известно об атаках России "шахидами"
- Россия возобновила атаки дронами-камикадзе. В частности, 7 декабря над Днепропетровской областью удалось сбить 8 таких беспилотников. Еще один "приземлили" в Житомирской области. Той же ночью произошла атака "шахидами" и Запорожья.
- В Институте по изучению войны считают, что Россия брала три недели паузы между ударами дронами-камикадзе не просто так. За это время враг мог заниматься модификацией "шахидов", чтобы они выдерживали морозы.
- По мнению аналитиков, враг может увеличить их использование в ближайшие недели. В ВСУ заявили, что не стоит думать, что в России закончились "шахиды", если враг не использует их.