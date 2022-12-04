Хотя эксперты предполагают, что в России могли закончиться дроны-камикадзе иранского производства, но вскоре президент Ирана Ибрагим Раиси может снова договориться с Путиным о поставках вооружения. Советник Джозефа Байдена по Ирану Роберт Малли констатировал, что на пути договоренностей между Тегераном и Москвой станет Вашингтон.

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США будет сдерживать поставки оружия

По словам представителя Белого дома, правление Ирана не стремится к договоренностям и диалогу, что будет способствовать восстановлению международной безопасности. Поэтому, очевидно, следует действовать другими методами.

Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, если попытаемся сдержать и сорвать поставки иранского оружия в Россию,

– сказал Роберт Малли.

Говоря о "мировой безопасности", он вспомнил, что Тегеран "обогащается ураном" и ограничивает международный мониторинг своей атомной энергетики – это, собственно, подрывает мировую ядерную безопасность. К этой теме следует упомянуть, что в ноябре правление Ибрагима Раисе помешало деятельности МАГАТЭ, которая хотела исследовать частицы урана, зафиксированные на нескольких "незаявленных объектах".

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Сможет ли Иран помогать России дронами.

Не так давно спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат объяснял, почему оккупанты все меньше используют иранские беспилотники Shahed-136. Среди главных причин того, что с наступлением зимы и ухудшением погоды такие летательные аппараты просто трудно применить и поражать цели, которые нужно.

Кроме того, как уже отмечалось ранее, можно предположить, что у Путина не осталось иранских беспилотников и ему нужно договариваться с Тегераном за новые поставки. Однако бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак убежден, что у самого Ирана проблемы с производством оружия, в частности, таких летательных аппаратов как беспилотники и ракеты.