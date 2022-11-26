Так, производителей американских деталей, присутствовавших в иранских беспилотниках, призвали следить, кто покупает соответствующие компоненты. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Почему у Ирана могут возникнуть проблемы с производством
Он пояснил, что в особом внимании нуждаются лица и компании, которые покупают детали в больших количествах. В таких случаях необходимо обязательно проверять конечного получателя. Кроме того, "бьют" по лицам и компаниям, которые ранее уже покупали компоненты и, несмотря на санкции, завозили в Иран. То есть логистика рушится.
Можно ожидать, что через определенный период времени у Ирана будут проблемы с производством беспилотников и даже ракет,
– предположил Ступак.
К тому же, он отметил важность участия Израиля в вопросах Ирана. Так, в Иерусалиме решили атаковать складское помещение в Сирии, где хранились иранские дроны-камикадзе.
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Участие Ирана в войне против Украины: последние новости
- В последнее время Россия атакует Украину меньшим количеством дронов-камикадзе. Это может свидетельствовать о том, что у россиян пока уменьшилось количество иранских беспилотников. Однако не стоит рассчитывать на длительное затишье, ведь Москва заключила тайное соглашение с Тегераном по производству дронов.
- Кроме того, Иран уже не скрывает своего сотрудничества с Россией в войне против Украины. Так, страна-агрессор начала получать чертежи и компоненты для ударных беспилотников.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил, что украинские военные уничтожили иранцев, которые помогали россиянам управлять беспилотниками Shahed-136 во временно оккупированном Крыму. Он добавил, что другие граждане Ирана на оккупированной украинской территории, что поддерживают вторжение Кремля, также будут мишенью.
- Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что у страны-агрессора есть ресурсы и площадки для быстрого изготовления дронов. Он предположил, что их также могут собирать на территории Беларуси.