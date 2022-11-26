Так, производителей американских деталей, присутствовавших в иранских беспилотниках, призвали следить, кто покупает соответствующие компоненты. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Почему у Ирана могут возникнуть проблемы с производством

Он пояснил, что в особом внимании нуждаются лица и компании, которые покупают детали в больших количествах. В таких случаях необходимо обязательно проверять конечного получателя. Кроме того, "бьют" по лицам и компаниям, которые ранее уже покупали компоненты и, несмотря на санкции, завозили в Иран. То есть логистика рушится.

Можно ожидать, что через определенный период времени у Ирана будут проблемы с производством беспилотников и даже ракет,

– предположил Ступак.

К тому же, он отметил важность участия Израиля в вопросах Ирана. Так, в Иерусалиме решили атаковать складское помещение в Сирии, где хранились иранские дроны-камикадзе.

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