Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что Иран поможет России создать производство, потому что у них есть договор.

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По его словам, один из вопросов крупного соглашения Ирана с Россией – гиперзвуковое оружие и ракета, а второе условие – это помощь в обогащении урана.

Эксперт подчеркнул, что на этой неделе было сообщение от израильской армии обороны о том, что Иран вышел на 60 процентов уровня обогащения урана, и это количество будет расти до 90 процентов.

Я думаю, что в этом тоже может быть русский след. Поэтому, конечно, что Иран передал соответствующие технологии для производства дронов и будет завод,

– считает Мусиенко.

Но, по его мнению, есть два ключевых вопроса:

Первое – если это будет предприятие, то это значит, что в ближайшей перспективе "Шахиды" не полетят, потому что их нужно изготовить, оснастить и т.д.

"Даже при быстрых темпах, а это все нужно время, чтобы организовать производство, доставку комплектующих, логистику и другие вопросы", - отметил он.

Второе – с информационного поля исчезли баллистические ракеты, поэтому есть основание полагать, что Иран на время приостановил это решение.

Ведь на Иран сейчас оказывается серьезное давление со стороны США и Израиля. Им дают понимать о нежелательности принятия такого решения, поэтому что-то влияет на задержки с этими ракетами… Очевидно, что на сегодняшний день решение окончательно не принято,

– заверил Мусиенко.

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