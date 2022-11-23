Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він каже, що Іран допоможе Росії створити вробництво, бо вони мають договір.

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За його словами, одне з питань великої угоди Ірану з Росією – гіперзвукова зброя та ракета, а друга умова – це допомога у збагаченні урану.

Експерт наголосив, що цього тижня було повідомлення від ізраїльської армії оборони про те, що Іран вийшов на 60 відсотків рівня збагачення урану і ця кількість буде зростати до 90 відсотків.

Я думаю, що в цьому теж може бути російський слід. Тому, звичайно, що Іран передав відповідні технології для виробництва дронів і буде завод,

– вважає Мусієнко.

Але, на його думку, є два ключові питання:

Перше – якщо це буде підприємство, то це означає, що в найближчій перспективі “Шахіди” не полетять, бо їх треба виготовити, оснастити тощо.

"Навіть при швидких темпах а це все потрібен час, щоб організувати виробництво, доставку комплектуючих, логістику та інші питання", – зазначив він.

Друге – з інформаційного поля зникли балістичні ракети, тож є підстава вважати, що Іран на деяких час призупинив це рішення.

Адже на Іран зараз чиниться серйозний тиск з боку і США, і Ізраїлю. Їм дають розуміти про небажаність ухвалення такого рішення, тому щось впливає на те, що є затримки з цими ракетами… Очевидно, що на сьогодні рішення остаточно не ухвалено,

– запевнив Мусієнко.

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