Так, виробників американських деталей, які були присутні в іранських безпілотниках, закликали слідкувати, хто купує відповідні компоненти. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Чому в Ірану можуть виникнути проблеми з виробництвом

Він пояснив, що особливої уваги потребують особи та компанії, які купують деталі у великих кількостях. У таких випадках, необхідно обов'язково перевіряти кінцевого отримувача. Крім того, "б'ють" по тих особах та компаніях, що раніше вже купували компоненти та, попри санкції, завозили до Ірану. Тобто логістика руйнується.

Можна очікувати, що через певний період часу в Ірану будуть проблеми з виробництвом безпілотників і навіть ракет,

– припустив Ступак.

До того ж він відзначив важливість участі Ізраїлю в питаннях Ірану. Так, в Єрусалимі вирішили атакувати складське приміщення в Сирії, де зберігалися іранські дрони-камікадзе.

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