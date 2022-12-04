Хоча й експерти припускають, що у Росії могли закінчитись дрони-камікадзе іранського виробництва, але незабаром президент Ірану Ібрагім Раїсі може знову домовитись з Путіним про постачання озброєння. Радник Джозефа Байдена з питань Ірану Роберт Маллі констатував, що на шляху домовленостей між Тегераном та Москвою стане Вашингтон.

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США стримуватиме постачання зброї

За словами представника Білого дому, правління Ірану не прагне домовленостей та діалогу, що сприятиме відновлення міжнародної безпеки. Тому, вочевидь, потрібно діяти іншими методами.

Прямо зараз ми можемо змінити ситуацію, якщо намагатимемось стримати та зірвати постачання іранської зброї в Росію,

– сказав Роберт Маллі.

Говорячи про "світову безпеку", він згадав про те, що Тегеран "збагачується ураном" та обмежує міжнародний моніторинг за своєю атомною енергетикою – це, власне, підриває світову ядерну безпеку. До цієї теми варто згадати, що у листопаді правління Ібрагіма Раїсі перешкодило діяльності МАГАТЕ, яка хотіла дослідити частинки урану, що були зафіксовані на кількох "незаявлених об'єктах".

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Чи зможе Іран допомагати Росії дронами

Не так давно речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат пояснював, чому окупанти все менше використовують іранські безпілотники Shahed-136. Серед найголовніших причин те, що з настанням зими та погіршенням погоди такі літальні апарти просто-таки важко застосувати та уражати ті цілі, які потрібно.

Окрім того, як зазначалось раніше, можна припустити, що в Путіна не залишилось іранських безпілотників та йому потрібно домовлятись з Тегераном за нові постачання. Однак колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак переконаний, що в самого Ірану проблеми з виробництвом зброї, зокрема таких літальних апаратів як безпілотники та ракети.