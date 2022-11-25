На думку політолога Миколи Давидюка, це чудова "бавовна" для Ірану. Адже так вони тепер зрозуміють значення цього слова. Про це політолог розповів в ефірі 24 каналу.

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Микола Давидюк зазначив, як казав російський "класик", навіщо Ірану розчаровуватися "баби еще нарожают".

"Єдине, що не в Ірані. Іранські жінки сьогодні зайняті революцією для того, щоб скинути оцей злочинний режим. Я думаю, що всі наші серця й вся наша любов буде з цими жінками. Ми, чим можемо, їм допоможемо", – прокоментував політолог.

Точно так, як Іран допомагав російській армії. Так і ми допоможемо іранським жінкам, щоб вони зробили там революцію, скинули цей злочинний режим й в Росії не було стратегічного, терористичного партнера. Адже Росія та Іран це якраз 2 з 5 держав терористів, які визнані у світі,

– розповів Давидюк.

Ліквідація іранських інструкторів

Експерт зазначив, що російська дружба виглядає так, що всіх іранських інструкторів повбивають й ніхто про них не згадає.

Але я в цьому бачу дуже великий позитив. Іран, як мінімум, зрозуміє силу України, адже він чимось схожий на Росію. Коли відчуває силу, тоді починає входити нормально в переговори,

– пояснив Давидюк.

Він додав, що Україна почала достатньо жорстко тиснути на Іран. Також включився Ізраїль, який запустив "бавовну" в Лівані. Крім того, є інформація про Середню Азію й про ще деякі країни, де знаходяться заводи з виробництва. Це все надали Західні друзі. Тому діалог з Іраном буде або конструктивним, або дуже коротким.

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"Зараз надзвичайно велика кількість інфраструктури пошкоджена саме Іраном. Я думаю, що ми їм за це й рахунок свого часу виставимо. Проте зараз потрібно розуміти, яким чином розірвати цей союз. Десь технічно, як це сталося зі слів пана Данилова, а десь треба йти дипломатично", – акцентував політолог.

За його словами, можливо, навіть застосувати фінансово-корупційно схему й підкупити кілька чиновників, які просто будуть затягувати російські контракти. Це теж інструмент, адже треба думати як максимально убезпечити своє населення, свою країну, свою інфраструктуру й зробити все можливе, щоб ми в цій війні перемогли.

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