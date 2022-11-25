По мнению политолога Николая Давидюка, это отличный "хлопок" для Ирана. Так ведь они теперь поймут значение этого слова. Об этом политолог рассказал в эфире 24 канала.

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Николай Давидюк отметил, как говорил российский "классик", зачем Ирану разочаровываться "бабы еще нарожают".

"Единственное, что не в Иране. Иранские женщины сегодня заняты революцией для того, чтобы свергнуть этот преступный режим. Я думаю, что все наши сердца и вся наша любовь будет с этими женщинами. Мы, чем можем, им поможем", – прокомментировал политолог.

Точно так же, как Иран помогал русской армии. Так и мы поможем иранским женщинам, чтобы они совершили там революцию, свергли этот преступный режим и в России не было стратегического, террористического партнера. Ведь Россия и Иран это как раз 2 из 5 государств террористов, признанных в мире,

– рассказал Давыдюк.

Ликвидация иранских инструкторов

Эксперт отметил, что российская дружба выглядит так, что всех иранских инструкторов поубивают и никто о них не вспомнит.

Но я в этом вижу очень большой позитив. Иран, как минимум, поймет силу Украины, ведь он чем-то похож на Россию. Когда чувствует силу, тогда начинает входить нормально в переговоры,

– объяснил Давидюк.

Он добавил, что Украина начала достаточно жестко давить на Иран. Также включился Израиль, запустивший "хлопок" в Ливане. Кроме того, есть информация о Средней Азии и еще о некоторых странах, где находятся заводы по производству. Это все предоставили Западные друзья. Поэтому диалог с Ираном будет либо конструктивным, либо очень кратким.

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"Сейчас очень большое количество инфраструктуры повреждено именно Ираном. Я думаю, что мы им за это счет выставим. Однако сейчас нужно понимать, каким образом разорвать этот союз. Где-то технически, как это произошло со слов господина Данилова, а где-то надо идти "дипломатично", – акцентировал политолог.

По его словам, возможно, даже применить финансово-коррупционную схему и подкупить несколько чиновников, которые просто будут затягивать российские контракты. Это тоже инструмент, ведь надо думать, как максимально обезопасить свое население, свою страну, свою инфраструктуру и сделать все возможное, чтобы мы в этой войне победили.

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