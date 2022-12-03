Протести в Ірані, які розпочалися після побиття до смерті Махси Аміні, призвели до ще близько 470 інших вбивств. Важливість придушення заворушень схиляють Ісламську республіку в бік Росії, зокрема до підтримки її неспровокованого вторгнення в Україну.

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Іран просить Росію допомоги в придушенні протестів

Іран попросив Росію скерувати своїх радників, адже він готується до тривалого протистояння з протестувальниками. Країна стурбована своїми обмеженими ресурсами як в живій силі, так і в техніці.

Видання Iran International отримало від хакерів секретні дані, які також свідчать про те, що Тегеран покладається на інформацію з Москви в оцінці власної внутрішньої ситуації.

У документах є посилання на те, що Росія прослуховує західні комунікації, щоб дати Тегерану оцінку характеру і сили протестного руху,

– мовиться у повідомленні.

Наприкінці жовтня у Білому домі попереджали про те, що Росія, ймовірно, консультує Іран щодо оптимальних методів придушення протестів. Прессекретарка Карін Жан-П'єр заявляла, що Москва може допомагати Тегерану, спираючись на власний досвід придушення демонстрацій.

"Докази того, що Іран допомагає Росії розпалювати війну проти України, очевидні й публічні. Чим ізольованіші Іран і Росія, тим ближчими вони стають. Наше послання до Ірану дуже і дуже чітке – припиніть вбивати своїх людей і припиніть відправляти зброю до Росії, щоб вона вбивала українців", – заявила Жан-П'єр.

Своєю чергою, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі впевнений у допомозі Росії в розгоні протестувальників. За його словами, це не твердження, а факт.

"Ми знаємо, що вони, ймовірно, розглядають можливість надання якоїсь підтримки Ірану в його здатності розправитися з протестувальниками. І, на жаль, Росія має досвід у цьому", – наголосив Кірбі.

Він назвав це ще одним прикладом того, як Росія та Іран зараз співпрацюють, "щоб порушувати не лише права людини та громадянські права іранців, а й, звичайно, ставити під подальшу загрозу життя українців".

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