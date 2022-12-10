Однак було влучання в об'єкти енергетики. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 канал.

На щастя, люди не постраждали, але руйнування суттєві. Через атаку тисячі абонентів знову залишились без електрики. Втім, відновлювальні роботи вже тривають.

Дрони летіли на Херсонщину, Миколаївщину та Одещину. 10 "Шахідів" збили українські захисники. Це високий показник роботи ППО, але Гуменюк попередила, слід бути готовими, що ворог може продовжувати такі атаки.