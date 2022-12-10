В Україні продовжують відключати абонентів від електроенергії. Роблять це для того, щоб була можливість не перевантажувати мережу, а також усувати наслідки ракетних атак по об'єктах енергетичної інфраструктури.
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Майже половина об'єктів зазнала руйнувань
Як зауважив в інтерв'ю міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Україна зазнала серйозних проблем через обстріли Росії. За його словами, близько 50% критичної енергетичної інфраструктури зруйновані, деякі з них – повністю. Він також зазначив, що для захисту цілей українці використовували всі можливі засоби. В тому числі великі мішки з піском.
Журналісти також звернули увагу на щоденні звіти "Укренерго". Вони зауважили, що державний енергопостачальник повідомляє про те, що ситуація "залишається складною, але контрольованою".
Водночас, підкреслюють у виданні, представники компанії визнають проблеми, з якими довелося стикнутися. Вони зазначають, що усі теплові та гідроелектростанції зазнали часткових пошкоджень. Крім того, електроенергію до мережі не постачає Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією.
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Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру
- Зауважимо, що цієї ночі російські військові атакували дронами-камікадзе Південь України. За наявними даними, "Шахіди" долетіли на Херсонщину, Миколаївщину та Одещину.
- На жаль, деякі безпілотники таки влучили у цілі. Мовиться про об'єкт енергетичної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.
- Загалом окупанти випустили 15 таких БпЛА, з яких 10 Повітряним силам ЗСУ вдалося збити. Зокрема: 4 – над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.
- Зауважимо, що внаслідок атаки Одеса залишилася без світла. Від електромережі відключили усіх абонентів, крім об'єктів критичної інфраструктури.
- Херсонщина теж частково без електроенергії. Її немає у центрі самого Херсона, Шуменському мікрорайоні, а також селищі Степанівка.