На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків. Відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться одразу, як дозволять військові.

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Ситуація з електропостачанням в Одеській області

Ситуація з електропостачанням внаслідок ворожих обстрілів складна як в самій Одесі, так і області. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в місті відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. По населених пунктах регіону також відбуваються екстрені відключення.

Енергетики ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренерго об’єднали зусилля та працюють разом 24/7, щоб якомога скоріше полагодити все зруйноване ворогом та стабілізувати ситуацію,

– повідомили в ДТЕК.

Світо зникло й у Херсоні

Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів у частині Херсона зникла електроенергія.

Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися центр міста, Шуменський мікрорайон та селище Степанівка.

Загалом без електроенергії залишилися 2 549 абонентів. Ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт.