Українців, у яких є світло, закликають використовувати його економно. У яких містах сьогодні не буде світла – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Де діють екстрені відключення

Екстрені відключення світла діють в Одеській та Дніпропетровській областях. Наразі ситуація там складна, то ж повернутися до стабілізаційних відключень енергетики не можуть. Світло у цих регіонах вимикатимуть не по графіках, а по потребі.

Яка ситуація в Києві

Столиці нарешті вдалося повернутися до стабілізаційних відключень світла. Дізнатися, до якої групи відключень належить ваш будинок, можна – тут. Якщо вашої оселі там немає, то напишіть на фейсбук-сторінку ДТЕК "Київські електромережі", або ж подайте заявку на сайті в розділі "Відсутня електроенергія?".

Також ви можете зателефонувати у ДТЕК, однак через велику кількість звернень, ваше повідомлення можуть розглядати довше.

Полтавщина повертається до графіків відключень

У Полтавській області вдалося стабілізувати ситуацію зі світлом, то ж сьогодні там діятимуть вже не аварійні відключення, а погодинні. З 00:00 світло вимикають на 2 години для кожної з черг. Тобто споживачі будуть 2 години без світла, а тоді 4 – зі світлом. Так впродовж доби.

Обленерго змогло застосувати цей графік, бо на 10 грудня область отримала від "Укренерго" більші ліміти споживання електроенергії,

– пояснив голова ОВА Дмитро Живицький.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

У яких областях діють стабілізаційні відключення світла

У Житомирській області світло вимикатимуть на 3 години і по графіку. За цим посиланням можете перевірити, до якої групи належить ваш будинок.

світло вимикатимуть на 3 години і по графіку. За цим посиланням можете перевірити, до якої групи належить ваш будинок. У Вінницькій області світло вимикатимуть тривалістю не більше ніж на 4 години за один раз. Однак можлива похибка у 20 – 30 хвилин під час перемикання між чергами. Якщо у вас світла не буде довше, то оформте заявку про відсутність електроспоживання в особистому кабінеті на сайті обленерго, у вайбері або за номером телефону 0 800 217 217. Дізнатися, до якої черги ви належите, – тут.

світло вимикатимуть тривалістю не більше ніж на 4 години за один раз. Однак можлива похибка у 20 – 30 хвилин під час перемикання між чергами. Якщо у вас світла не буде довше, то оформте заявку про відсутність електроспоживання в особистому кабінеті на сайті обленерго, у вайбері або за номером телефону 0 800 217 217. Дізнатися, до якої черги ви належите, – тут. Графіки відключень світла у Рівному – переглянути тут. Рівненька область – тут.

– переглянути тут. Рівненька область – тут. У Львові та області також діють погодинні відключення світла. Дізнатися, коли у вас не буде електроенергії, можна – тут.

та області також діють погодинні відключення світла. Дізнатися, коли у вас не буде електроенергії, можна – тут. У Черкаській області світло вимикатимуть кожні 3 години. Адреси першої черги – тут, другої – тут.

світло вимикатимуть кожні 3 години. Адреси першої черги – тут, другої – тут. У Хмельницькій області електроенергію вимикатимуть лише для основних черг, однак це за умови раціонального використання світла.



Графіки для Хмельницької області / таблиця обленерго

Яка ситуація зі світлом на Прикарпатті

В Івано-Франківській області діятиме графік відключення світла. Однак, якщо регіон перевищить допустимий ліміт споживання електроенергії, то споживачам доведеться сидіти без світла на годину довше.



Графік вимкнень світла в Івано-Франківській області / Фото Руслана Марцінківа

Які регіони можуть повернутися до екстрених вимкнень

У Запоріжжі сьогодні будуть стабілізаційні відключення світла. Вони розпочалися з 3 черги о 00:00. Орієнтовна тривалість відключення становить 3 години. Однак в регіоні також можуть ввести аварійні та екстрені відключення електроенергії.

Останні передбачають як збільшення тривалості відключень, так і залучення до них споживачів інших черг – в обсягах та на час, необхідні для стабілізації рівня енергоспоживання,

– мовиться у повідомленні.



Графіки відключення світла на Запоріжжі / Фото обленерго

Перевірити, до якої черги належить ваш будинок:

перша черга – тут;

друга черга – тут;

третя черга – тут.

На Волині також запровадили погодинні відключення світла, однак в обленерго наголосили, що ситуація динамічна, а тому може змінитися. Якщо буде потреба збалансувати енергосистему, то світло вимикатимуть і поза графіком.

Перевірити, коли у вас не буде світла, можна – тут.

Важливо! Коли у вас з'явиться електроенергія, не вмикайте усі прилади одразу. Це потрібно робити по черзі, щоб уникнути аварій через перевантаження електромереж та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках.



Пояснення, чому у сусідів може бути світло, коли у вас нема / Інфографіка 24 каналу