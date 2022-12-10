Украинцев, у которых есть свет, призывают использовать его экономно. В каких городах сегодня не будет света – читайте в материале 24 канала.

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Где действуют экстренные отключения

Экстренные отключения света действуют в Одесской и Днепропетровской областях. Сейчас ситуация там сложная, поэтому вернуться к стабилизационным отключениям энергетики не могут. Свет в этих регионах будут выключать не по графикам, а по необходимости.

Какая ситуация в Киеве

Столице наконец-то удалось вернуться к стабилизационным отключениям света. Узнать, к какой группе отключений принадлежит ваш дом, можно – здесь. Если вашего дома там нет, то напишите на фейсбук-страницу ДТЭК "Киевские электросети", или же подайте заявку на сайте в разделе "Отсутствует электроэнергия?".

Также вы можете позвонить в ДТЭК, однако из-за большого количества обращений ваше сообщение может рассматриваться дольше.

Полтавщина возвращается к графикам отключений

В Полтавской области удалось стабилизировать ситуацию со светом, так что сегодня там будут действовать уже не аварийные отключения, а почасовые. С 00:00 свет выключают на 2 часа для каждой из очередей. То есть потребители будут 2 часа без света, а затем 4 – со светом. Так в течение суток.

Облэнерго смогло применить этот график, потому что на 10 декабря область получила от "Укрэнерго" большие лимиты потребления электроэнергии,

– объяснил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

Ознакомиться с графиком можно ссылке.

В каких областях действуют стабилизационные отключения света

В Житомирской области свет будут выключать на 3 часа и по графику. За этой ссылкой можете проверить, к какой группе принадлежит ваш дом.

свет будут выключать на 3 часа и по графику. За этой ссылкой можете проверить, к какой группе принадлежит ваш дом. В Винницкой области свет будут выключать длительностью не более чем на 4 часа за один раз. Однако возможна погрешность в 20 – 30 минут при переключении между очередями. Если у вас света не будет дольше, то оформьте заявку об отсутствии электропотребления в личном кабинете на сайте облэнерго, в вайбере или по номеру телефона 0 800 217 217. Узнать, к какой очереди вы относитесь, – здесь.

свет будут выключать длительностью не более чем на 4 часа за один раз. Однако возможна погрешность в 20 – 30 минут при переключении между очередями. Если у вас света не будет дольше, то оформьте заявку об отсутствии электропотребления в личном кабинете на сайте облэнерго, в вайбере или по номеру телефона 0 800 217 217. Узнать, к какой очереди вы относитесь, – здесь. Графики отключений света в Ровно – посмотреть здесь, в Ровненской области – здесь.

– посмотреть здесь, в Ровненской области – здесь. Во Львове и области также действуют повременные отключения света. Узнать, когда у вас не будет электроэнергии, можно – здесь.

и области также действуют повременные отключения света. Узнать, когда у вас не будет электроэнергии, можно – здесь. В Черкасской области свет будут выключать каждые 3 часа. Адреса первой очереди – здесь, второй – здесь.

свет будут выключать каждые 3 часа. Адреса первой очереди – здесь, второй – здесь. В Хмельницкой области электроэнергию будут выключать только для основных очередей, однако это при рациональном использовании света.



Графики для Хмельницкой области / таблица облэнерго

Какая ситуация со светом в Прикарпатье

В Ивано-Франковской области будет действовать график отключения света. Однако если регион превысит допустимый лимит потребления электроэнергии, то потребителям придется сидеть без света на час дольше.



График отключения света в Ивано-Франковской области / Фото Руслана Марцинкива

Какие регионы могут вернуться к экстренным отключениям

В Запорожье сегодня будут стабилизационные отключения света. Они начались с 3 очереди в 00:00. Ориентировочная продолжительность отключения составляет 3 часа. Однако в регионе могут ввести аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

Последние означают как увеличение продолжительности отключений, так и привлечение к ним потребителей других очередей – в объемах и на время, необходимых для стабилизации уровня энергопотребления,

– говорится в сообщении.



Графики отключения света в Запорожье / Фото облэнерго

Проверить, к какой очереди принадлежит ваш дом:

первая очередь – здесь;

вторая очередь – здесь;

третья очередь – здесь.

На Волыни также ввели почасовые отключения света, однако в облэнерго подчеркнули, что ситуация динамична, а потому может измениться. Если потребуется сбалансировать энергосистему, то свет будут выключать и вне графика.

Проверить, когда у вас не будет света, можно – здесь.

Важно! Когда у вас появится электроэнергия, не включайте все приборы сразу. Это нужно делать поочередно во избежание аварий из-за перегрузки электросетей и сохранение света в вашем и соседних домах.



Объяснение, почему у соседей может быть свет, когда у вас нет / Инфографика 24 канала