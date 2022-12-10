К сожалению, не все базовые станции мобильных операторов зарезервированы на случаи отключения света. Об этом 24 каналу сказал спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов.

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В чем проблема

Дело в том, что базовые станции мобильных операторов должны быть подключены к определенному источнику питания, чтобы функционировать.

"До полномасштабного вторжения каждая из них имела определенные правила резервирования, выносливость работы при отключении света. Это было сделано с помощью аккумуляторов. Рассчитана базовая станция примерно на 3 часа работы", – говорит Кондрашов.

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Однако в больших городах, продолжает он, когда исчезает доступ к фиксированному интернету, граждане гораздо больше используют мобильный, гораздо активнее звонят по телефону. Следовательно, заряд, который был рассчитан на 3 часа, исчерпывается за полчаса.

Это проблема. Поэтому мы просим максимально сократить количество разговоров и потребление контента при отключении света. Если вы уменьшите просмотр видео и фото, выключите автозагрузку файлов в мессенджерах, вы даете возможность кому-то дозвониться к близким, вызвать экстренные службы и так далее,

– объясняет Кондрашов.

Мобильные операторы продолжают резервировать узловые базовые станции. Возможно, требуется некоторое время, чтобы включить генератор, чтобы станция заработала.

"Процесс получения и установки генераторов продолжается постоянно. Операторы закупают их за собственные средства и получают помощь от партнеров", – отмечает спикер.

Ситуация действительно непростая. Кондрашов констатирует, что пока далеко не все базовые станции в Украине зарезервированы на случаи отключения света.

"Именно поэтому от каждого из нас зависит то, сколько проработает связь на таких незарезервированных станциях. Это банально вопрос экономии", – резюмировал представитель Госспецсвязи.