Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук во время телемарафона. Он отметил, что к эфиру приобщиться у него не было возможностей в течение двух суток. Это связано с проблемами со светом и связью, возникшими в результате обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры.

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Энергетики работают круглосуточно

По словам Братчука, оперативная ситуация остается очень сложной. Он подчеркнул, что энергетики, как и оперативный штаб, работают круглые сутки. Присоединились к этому процессу 206 аварийных бригад.

В то же время он отметил, что удалось удержать критическую инфраструктуру. Водоснабжение и водоотвод в регионе и Одессе не прекращались. Кроме того, работали больницы, роддомы, объекты критической инфраструктуры.

В связи с проблемами с электроэнергией не работает городской электротранспорт. Поэтому вместо него жители могут передвигаться по городу либо на маршрутных такси, либо на автобусах.

Когда заработают графики отключения

В эфире он также рассказал о ситуации с бытовыми пользователями. Братчук отметил, что электроэнергия возвращается в дома, но на достаточно короткий срок. Энергетики контролируют ситуацию, ведь знают, что и как нужно сделать. Но, подчеркнул он, нужно будет приложить немало усилий.

Сейчас идет обмен мощностями. Это нужно также понимать нашим жителям. Чтобы те люди, у кого нет (света – 24 канал) по несколько суток, к сожалению, есть такие случаи, сейчас могли несколько часов, но получать электроэнергию,

– добавил Братчук.

Он также отметил, что гарантировать подачу света на определенный период времени сейчас никто не может. В пределах области продолжают действовать аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

Напомним, что в ночь на 10 декабря россияне дронами. атаковали энергетический объект в Одессе. В результате полностью без света остался областной центр. Подавали электроэнергию только к объектам критической инфраструктуры.

По словам Братчука, больше всего пострадала именно Одесса и территориальные общины Одесского района. Что касается остальной области, то ситуацию удалось максимально удержать.

Какая ситуация со связью

Она, как и электроэнергия, продолжает восстанавливаться. Братчук заметил, что накануне проблемы со связью действительно возникали. В частности, потому, что на станциях операторов из строя выходили батареи. А других вариантов заживить их просто не было, потому что отсутствовала электроэнергия.

Но сейчас ситуация значительно улучшается. Братчук говорит, что все больше комментариев появляется под сообщениями в социальных сетях. А это значит, что люди продолжают получать связь.

В этом материале мы рассказали, где не будет света 11 декабря. Ознакомляйтесь и узнайте, когда и на сколько можно оставаться без электроэнергии.